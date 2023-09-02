بسبب مياه فوكوشيما.. كوريا الجنوبية تتقدم بشكوى ضد اليابان لدى المنظمة البحرية الدولية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة المحيطات الكورية، أن كوريا الجنوبية ستقدم بشكوى ضد اليابان لدى وكالة السلامة البحرية التابعة للأمم المتحدة، إذا لم تتبع طوكيو خطتها الأصلية المتعلقة بتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة.

في الأسبوع الماضي، بدأت اليابان تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، التي تعطلت بسبب زلزال وتسونامي هائلين ضربا اليابان عام 2011.

وتتجه الأنظار نحو ما إذا كانت هذه القضية ستتم مناقشتها خلال اجتماع الشهر المقبل لإطار اتفاقية وبروتوكول لندن.

ودعت كوريا الجنوبية إلى إجراء مناقشات حول التأثير المحتمل للتصريف على البيئة البحرية بموجب هذا الإطار، في حين دحضت اليابان الدعوة، مدعية أن عملية التصريف لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها إلقاء للنفايات في البحر.

وقال بارك سونغ-هون نائب وزير المحيطات خلال مؤتمر صحفي دوري حول القضية: “تقوم الحكومة بمراجعة التفاصيل والاستراتيجيات المتعلقة بالمناقشات المحتملة.

وتابع: سنقدم بقوة شكوى إلى المنظمة البحرية الدولية أو نستعين بوسائل دولية أخرى لتسوية النزاعات إذا قامت اليابان بتصريف المياه بطريقة مختلفة عن وعودها المسبقة”.

ووفقًا لوثيقة تم إعدادها بعد اجتماع البروتوكول في عام 2022، قالت المنظمة البحرية الدولية إنه “ليس من المؤكد” أن التفسير الواسع لبروتوكول لندن سيعتبر أن عملية تصريف المياه هذه، ستكون ضمن نطاق المعاهدة، وأن الدول الأعضاء تختلف في تفسيرها.

وتهدف اتفاقية لندن، التي دخلت في حيز التنفيذ منذ عام 1975، إلى تعزيز السيطرة الفعالة على جميع مصادر التلوث البحري واتخاذ خطوات لمنع التلوث البحري عن طريق إلقاء النفايات وغيرها من المواد.

في عام 1996، تم الاتفاق على بروتوكول لندن من أجل تحديث الاتفاقية، وهو يحظر كافة أنواع التخلص من النفايات، مع بعض الاستثناءات.

وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، ليم كي-تايك، في مقابلة صحفية في سول في يونيو، إن الأطراف المعنية يمكنها مناقشة التدابير السياسية حول قضية فوكوشيما خلال الاجتماعات المقبلة، وستقوم المنظمة البحرية الدولية، بشكل منفصل، بمراجعة ما يمكنها القيام به.