بادي يستعرض في مصراتة .. والدبيبة يتابع الأوضاع من بعيد

2 سبتمبر، 2023 9:18 م
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والدبيبة وبادي
والدبيبة وبادي

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة رفقة وزير المواصلات محمد الشهوبي، مساء اليوم السبت، اجتماعا موسعا لمتابعة الأوضاع الأمنية ببلدية مصراتة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا لبسط الأمن داخل بلدية مصراتة وكافة البلديات، موجها بإنشاء غرفة أمنية لغرض توحيد الجهود داخل نطاق البلدية وتعميم النموذج على سائر البلديات مستقبلا.

وشدد الدبيبة خلال الاجتماع، على أهمية ترتيب الجهود والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لتفادي وقوع أي خروقات أمنية، واعتماد خطة مشتركة بين الأجهزة الأمنية لتطبيقها على نطاق البلدية.

وحضر الاجتماع مدير مديرية أمن مصراتة، وعميد وأعضاء البلدية، ورئيس أعيان وحكماء المدينة، وعدد من ممثلي الأجهزة الأمنية والضبطية والقوات العسكرية داخل نطاق البلدية.

ومن جهته، أعلن “لواء الصمود” بقيادة المعاقب دوليًا، صلاح بادي، عن استعراض عسكري في مصراتة اليوم السبت .

وتمّ تداول مقاطع فيديو تظهر العشرات من الآليات مسلحة في مصراتة، قيل إن عددها يصل إلى أكثر من 150 آلية مسلحة.

وفي مقطع فيديو، قال بادي: “إننا مع شعار الحرية لكل ليبي مهما كان معنا أم ضدنا، وإن من يتحدث 17 فبراير فقد شوهها اليوم هؤلاء المجرمين الذين أتوا من الخارج.. هؤلاء لا يمثلوننا”.

2 سبتمبر، 2023 9:18 م
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