باتيلي: اتفقت مع عقيلة على إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة

2 سبتمبر، 2023 5:35 م
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أخبار ليبيا 24

قال، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، إنّه اتفق اليوم مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية.

وكان باتيلي قد التقى عقيلة، اليوم السبت، في القبة. وقال باتيلي، عبر موقع “إكس” إنهما ناقشا التطورات السياسية الجارية في ليبيا.

وأضاف: “شددنا على الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة”. وقال: “كما اتفقنا على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية”.

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2 سبتمبر، 2023 5:35 م
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