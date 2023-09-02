باتيلي: اتفقت مع عقيلة على إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة

أخبار ليبيا 24

قال، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، عبدالله باتيلي، إنّه اتفق اليوم مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية.

وكان باتيلي قد التقى عقيلة، اليوم السبت، في القبة. وقال باتيلي، عبر موقع “إكس” إنهما ناقشا التطورات السياسية الجارية في ليبيا.

التقيتُ اليوم في مدينة القبة، برئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح. ناقشنا التطورات السياسية الجارية في ليبيا وشددنا على الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة. كما اتفقنا على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية. pic.twitter.com/UvhqKciHKH — SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) September 2, 2023

وأضاف: “شددنا على الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة”. وقال: “كما اتفقنا على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية”.