انتشال جثتين لمهاجرين غير شرعيين قبالة الزويتينة

أخبار ليبيا 24

أعلن، مدير مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف بمستشفى امحمد المقريف في إجدابيا، حسن بن طاهر، اليوم السبت، استلام جثماني مهاجرين غير شرعيين.

وقال بن طاهر، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن الجثتين مجهولتي الهوية، ولم يتم التعرف عليهما، وتم انتشالهما من قبل فرق الإنقاذ البحري قبالة شواطئ الزويتينة، بعد غرق مركب.

وأوضح بن طاهر، أنّه تمّ التحفظ على الجثمانين بقسم المشرحة البشرية (ثلاجة حفظ الموتى)، لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتعرف على هويتهما، حتى يتمكنوا من دفنهما.

وفي سياق ذاته، أشارت مصادر محلية في إجدابيا، إلى أنّه تم إنقاذ عدد من المهاجرين قبالة الزويتينة، كانوا على متن القارب.

ولفتت المصادر، إلى أن أنهم غادروا بنغازي باتجاه الزويتينة، حتى يصعدوا على القارب. وقالت إنّه سيتم تسليمهم إلى الجهات المختصة.