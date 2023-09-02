الهلال يقلب الطاولة على الاتحاد ويتصدر الدوري السعودي

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تمكن فريق الهلال السعودي من قلب الطاولة على الاتحاد ليتصدر الدوري السعودي، ونجح نادي الهلال في قلب تأخره بنتيجة 3-1 إلى فوز مثير 4-3 مساء الجمعة في مباراة لعبت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء تقدم اتحاد جدة مبكرا بواسطة رومارينيو في الدقيقة 16 ثم جاء الرد سريعاً بواسطة الهداف الصربي ميتروفيتش في الدقيقة 20.

وتفوق العميد من جديد بكعب سحري سجله بنزيما في الدقيقة 37 ثم في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول استغل حمدالله خطأ سافيتش ليسجل ثالث أهداف الاتحاد لينتهي الشوط الأول بتقدم اتحادي بنتيجة 3-1.

وفي شوط اللقاء الثاني بدأت ريمونتادا الأزرق بتسجيل ميتروفيتش هدفاً في الدقيقة 60 ثم أحرز ثالث أهداف الهلال من ركلة جزاء في الدقيقة 65.

وأهدى الصربي ميتروفيتش تمريرة بالرأس سجل من خلالها سالم الدوسري هدف رابع في الدقيقة 71 لينتهي اللقاء بفوز الهلال 4-3 في الكلاسيكو أمام الاتحاد.

وبذلك يواصل الهلال بقيادة جورجي جيسوس للنقطة 13 في الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن الاتحاد الوصيف.