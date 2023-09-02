القوات المسلحة تواصل بسط الأمن والاستقرار على الحدود الجنوبية لليبيا

أخبار ليبيا 24

تواصل القوات المسلحة الليبية بسط الأمن والاستقرار وتأمين المدن وكافة المنشآت الحيوية بالجنوب الليبي، وصولًا إلى الشريط الحدودي الجنوبي للبلاد. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

وتواصل وحدات اللواء 128 المعزز المكلفة بحماية وتأمين المدن والمناطق الرئيسية والمنشآت الحيوية جنوب الوطن في تسيير دورياتها العسكرية الصحراوية الأمنية.

وانطلقت دورية من الكتيبة 634 التابعة للواء 128المعزز باتجاه الشريط الحدودي إلى جانب التمركزات الثابتة للجنود على كامل الشريط الحدودي لليبيا.

عملية عسكرية

وأطلقت القوات المسلحة، الجمعة قبل الماضية، عملية عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية للبلاد، وذلك بسبب التوترات الأمنية التي تشهدها دولتا النيجر وتشاد المحاذيتان لليبيا.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان، أن العملية سيشارك فيها نخبة من القوات المسلحة، وستكون برا وجوا، مشددة على أنها لن تتوقف حتى تحقيق أهدافها.

وأرجع الجيش الليبي هذه العملية العسكرية، إلى التوترات السياسية والأمنية التي تمر بها دول جنوب الصحراء، وقال إنها أدت إلى ضعف سيطرتها على حدودها البرية مما ساعد في تحرك خلايا الجماعات الإرهابية و الإجرامية بشكل واضح.