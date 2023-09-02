الصول: الدبيبة رئيس حكومة غير شرعي وأي قرارات لحكومته غير ملزمة

2 سبتمبر، 2023 9:58 م
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علي الصول
علي الصول

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، علي الصول، إن أي قرارات تتخذها الحكومة الموجودة في طرابلس، غير ملزمة لأي حكومة قادمة، ولا للشعب الليبي.

ونوه الصول إلى أن واشنطن هي من رتبت لقاء نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي بالتنسيق مع الدبيبة رئيس الحكومة .

ونوه الصول في تصريحات، طلبنا من النائب العام التحقيق بشأن الاجتماع الذي جرى في روما بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين.

وأشار إلى أن الدبيبة رئيس حكومة غير شرعية، ويمكنه فعل أي شيء في سبيل البقاء في السلطة، وطلبنا من النائب العام محاسبة كل من شارك في الاجتماع.

وأكمل، أن انزعاج الجانب الأمريكي من تسريب اللقاء يؤكد أن واشنطن هي من كانت ترتب اللقاء، بالتنسيق مع الدبيبة.

2 سبتمبر، 2023 9:58 م
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