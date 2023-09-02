الصور يشكل لجنة تقصي واقعة لقاء المنقوش بوزير خارجية إسرائيل

أخبار ليبيا 24

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور اليوم السبت تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول واقعة لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال مكتب النائب العام في بيان إن اللجنة ستتولى مهمة تقصي مدى الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات.

وأضاف البيان أن اللجنة ستعمل على تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دُعوا إلى اللقاء؛ بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة.

وأثار لقاء كوهين والمنقوش الذي عقد الشهر الماضي بالعاصمة الإيطالية روما أزمة داخل ليبيا، حيث أوقف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة وزيرة الخارجية عن العمل، وأحالها إلى التحقيق.