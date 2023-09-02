الدبيبة: سنقف بالمرصاد لكل من يزعزع أمن الوطن

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، إنّ الحكومة ستقف بالمرصاد لكل من يزعزع أمن الوطن وسنواجه المتربصين بإنشاء مشاريع التنمية والتطوير، مجددا القول: “إن عهد الحروب قد ولى، ولن يعود مهما اشتدت الفتن”.

جاء ذلك خلال حفل تخريج الدفعة التاسعة لقوة مكافحة الإرهاب.

وقال الدبيبة: “لن يكون وطننا الزاخر بالخيرات إلّا آمناً مطمئناً، ولن أدخر جهداً في دعم قوى مكافحة الإرهاب حتى تكون مؤسسة رائدة تؤدي دورها بشكل فعال في حماية الوطن والمواطن”.

وأضاف: “تصلني تقارير ايجابية عمّا تقوم به قوة مكافحة الإرهاب إلى جانب المؤسسات الأمنية الأخرى وقوات الجيش، مما تقوم به من دور كبير يتجلى في حماية المدن والقرى والمناطق الحدودية”.

وقال الدبيبة: “أوكد أن عهد الحروب قد ولى، ولن يعود مهما اشتدت الفتن، وسنقف بالمرصاد لكل من يزعزع أمن الوطن وسنواجه المتربصين بإنشاء مشاريع التنمية والتطوير”.

تحشيد أمني

وتواصل حكومة الوحدة، تحشيد قواتها الأمنية المكثف، منذ يوم أمس الجمعة، لمنع أي احتجاجات أخرى ضدها إزاء اللقاء الذي جرى مع إسرائيل.

وعرضت، وزارة الداخلية اليوم السبت، صور لتمركزات الإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس هذا اليوم، وذلك “لحفظ الأمن والاستقرار تنفيذاً لخطة تأمين طرابلس”، على حد وصفها.

ونشرت الحكومة، عشرات المركبات العسكرية، بعضها مسلح بأسلحة ثقيلة، اصطفت على الطرق الرئيسية والتقاطعات المرورية، بينما تقوم مجموعة مسلحة قوية بدوريات في المدينة.