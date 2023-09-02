اعتدال درجات الحرارة على أغلب مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، اعتدال في درجات الحرارة على اغلب مناطق الشمال , مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الاثنين على مناطق الجبل الأخضر.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على المناطق الممتدة من طرابلس إلى سرت.

والرياح شمالية شرقية إلي شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و37 درجة مئوية، تصل إلى 40 درجة مئوية على أبونجيم.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة يوم الاثنين.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 29 و35 درجة مئوية تصل على مناطق الخليج إلى 38 درجة مئوية.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.

والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و43 درجة مئوية.

والسماء تكون في الواحات – السرير- تازربو- الكفرة صافية إلى ظهور بعض السحب على الجغبوب.

والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و41 درجة مئوية.