إزالة قاذفي هاون من مزرعة في ترهونة

أخبار ليبيا 24

أزالت إدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بهيئة السلامة الوطنية، يوم الخميس، قاذفي هاون من مزرعة أحد المواطنين في ترهونة.

وقالت هيئة السلامة الوطنية إن الفرقة الفنية بإدارة المفرقعات قامت بإزالة عدد (2 هاون) من مزرعة أحد المواطنين بمنطقة ترهونة. وأضافت الهيئة، أنّه تم تأمينهما ونقلهما إلى مكان التخزين إلى أن يتم إتلافهما لاحقًا.

وفي أبريل 2023، وبمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام والمساعدة على مكافحة الألغام، قالت الأمم المتحدة إن أكثر من 15 مليون متر مربع لا تزال ملوثة بالذخائر المتفجرة في جميع أنحاء ليبيا.

وأضافت المنظمة، أن الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالمدنيين خلال النزاعات الأخيرة، يعني أن المناطق الحضرية نفسها لم تعد مستثناة من انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب.

وقالت، إن مخلفات النزاع هذه تعيق الوصول الآمن إلى التعليم والرعاية الصحية والتنمية، وتتسبب في القتل أو الإصابة بعد فترة طويلة من توقف القتال، مما يشكل تهديدًا يوميًا للحياة وسبل العيش.