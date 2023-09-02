أبرز صفقات الدوري السعودي 2023 من أوروبا

2 سبتمبر، 2023 8:08 م
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صفقات الدوري السعودي
صفقات الدوري السعودي

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

غابري فيغا    “الأهلي”

كارل ايكامـبي “أبها ”

إيمريك لابورت “النصر”

البرتغالي “أوتافيو” “النصر”

ياسين بونو “الهلال”

جواد الياميق “الوحدة”

نيمار ” الهلال”

فرانك كيسي “الأهلي”

ساديو ماني ” النصر”

أليكس كويادو “الأخدود”

فابينيو “الاتحاد ”

رياض محرز “الأهلي”

موسى ديمبلي ” الاتفاق”

جوردان هندرسون” الاتفاق”

مالكوم فيلبي أوليفيرا “الهلال ”

ديناير “الفتح”

سيكو فوفانا “النصر”

سيرجي سافيتش “الهلال”

مارسيلو بروزوفيتش “النصر”

كريم بنزيمه “الاتحاد”

نجولو كانتي الاتحاد”

 

2 سبتمبر، 2023 8:08 م
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