أبرز صفقات الدوري السعودي 2023 من أوروبا
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
غابري فيغا “الأهلي”
كارل ايكامـبي “أبها ”
إيمريك لابورت “النصر”
البرتغالي “أوتافيو” “النصر”
ياسين بونو “الهلال”
جواد الياميق “الوحدة”
نيمار ” الهلال”
فرانك كيسي “الأهلي”
ساديو ماني ” النصر”
أليكس كويادو “الأخدود”
فابينيو “الاتحاد ”
رياض محرز “الأهلي”
موسى ديمبلي ” الاتفاق”
جوردان هندرسون” الاتفاق”
مالكوم فيلبي أوليفيرا “الهلال ”
ديناير “الفتح”
سيكو فوفانا “النصر”
سيرجي سافيتش “الهلال”
مارسيلو بروزوفيتش “النصر”
كريم بنزيمه “الاتحاد”
نجولو كانتي الاتحاد”