نصف مليون دينار..أمن بنغازي: التحريات تضبط أشخاصًا يبيعون عملة قديمة

أخبارليبيا24

أكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة نجح في القبض على أربعة أشخاص يمتهنون بيع العملة القديمة.

وأضافت المديرية أن قسم التحريات ضبط بحوزة المتهمين نصف مليون دينار من العملة القديمة فئة العشرون دينار.

وأوضحت أن معلومات وردت لدى قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي عن شخص قادم من مدينة سرت وبحوزته نصف مليون دينار من العملة القديمة غير متداولة، ويمتهن بيع العملة القديمة وينوي بيعها لأحد الأشخاص.

وأكدت أن رئيس قسم التحريات عقيد أشرف الشلطامي أصدر تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على صحة المعلومات الواردة وضبط المطلوبين.

وذكرت أن عمليات البحث والتحري انطلقت من قبل أعضاء التحريات بالقسم وأسفرت جهودهم عن تحديد مكان وزمان وصول المطلوبين وبحوزتهم المبلغ المالي وفي ساعات متأخرة من الليل تم وصول الشخص المطلوب وبحوزته المبلغ.

وأفادت أنه تم إعداد كمين محكم له وضبطه وضبط برفقته ثلاثة أشخاص وكذلك مبلغ مالي وقدره خمسمائة وخمسون ألف دينار من العملة القديمة فئة العشرون ديناراً وتم الانتقال بهم إلى القسم.

وأشارت إلى أنه بالاستدلال مع الأول تبين أنه يُدعى ع.أم من مواليد 1979 واعترف أن المبلغ يخصه ويريد بيعه، وبالاستدلال مع الثاني الذي يُدعى أ.م.م من مواليد 1988 وأفاد أن نصيبه في بيع المبلغ مئتان ألف دينار ليبي.

ولفتت إلى أنه بالاستدلال مع الثالث تبين أنه يدعى ه.ر.م من مواليد 1985 والرابع يُدعى ح.م.ع من مواليد 1989 وأفاد كل منهما أنهم وسطاء في بيع المبلغ لكي يتحصل كلاهما على جزء من المبلغ وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة.