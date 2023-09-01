ليبيا تصدر ستة ملايين برميل عبر ميناء الحريقة النفطي خلال أغسطس

1 سبتمبر، 2023 9:11 ص
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ميناء الحريقة
ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24 – خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط ستة ملايين برميل من النفط الخام خلال شهر أغسطس 2023.

وقد جرى تصديرها عبر ست نواقل أغلبها إلى الصين، حيث تم تصدير أربعة ملايين برميل، بينما تمّ تصدير مليون برميل إلى بريطانيا ومليون آخر إلى إيطاليا.

وكانت أولى عمليات التصدير خلال الشهر الماضي قد تمت عبر الناقلة النفطية (فرونت ماسكين) والتي شحنت مليون برميل إلى الصين.

وتمّ تصدير ثاني الشحنات عبر الناقلة (سوميت سبيرت) التي شحنت مليون برميل إلى الصين، والناقلة النفطية الثالثة (فرونت سيرغ) شحنت مليون برميل إلى بريطانيا.

بينما تمّ تصدير الشحنة الرابعة عبر الناقلة النفطية (اثينس سبيرت) حيث شحنت مليون برميل إلى الصين، والناقلة النفطية الخامسة (كريتي كينغ) شحنت مليون برميل إلى إيطاليا.

وكانت آخر شحنة قد جرى تصديرها عبر الناقلة النفطية السادسة (ماران هيرموني) التي شحنت مليون برميل إلى الصين.

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1 سبتمبر، 2023 9:11 ص
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