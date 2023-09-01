لمنع التظاهر ضد التطبيع.. انتشار أمني كثيف يطوق طرابلس

أخبار ليبيا 24

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، انتشار أمني كثيف داخل وخارج المدينة؛ وذلك لمنع التظاهرات الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني والتي شهدتها العاصمة خلال الأيام الماضية على خلفية اجتماع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتشار أمني كثيف للسيارات المسلحة لفرض طوق أمني داخل وحول العاصمة.

وقال وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، أمس الخميس، إن التظاهر لأجل إسقاط حكومة الوحدة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الوزاري لحكومة الوحدة، اليوم، في حضور رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة.

وقال الطرابلسي، إن وزارة الداخلية تسمح بالتظاهر لمن يتقدم بطلب رسمي بذلك، ونرفض تحطيم السيارات والعبث بالممتلكات العامة والخاصة. وقال، إن المطالبة بإسقاط الحكومة وحرق المؤسسات العامة والخاصة أمر مرفوض.

وكان لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة مع وزير خارجية إسرائيل قد تسبب في غليان وسط الشارع الليبي، حيث طالب محتجون، بإسقاط حكومة الوحدة، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المحتجون في عدة مدن ليبية بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأوقف الدبيبة، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن العمل احتياطيًا وأحالها للتحقيق، بعد أن قالت إسرائيل، إن وزير خارجيتها إيلي كوهين، التقى بها الأسبوع الماضي رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، لكن الوزيرة غادرت ليبيا إلى وجهة غير معلنة حتى الآن.