لمخالفتها الاشتراطات.. قفل مخبز وصيدلية ومختبر طبي في سرت

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قام مركز الحرس البلدي سرت أمس الخميس بحملة تفتيش مكثفة استهدفت عددا من المخابز والصيدليات والمختبرات الطبية وعيادات الأسنان بالمدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن الحرس البلدي بسرت قوله: “إن الحملة أسفرت عن إقفال مخبز بالشمع الأحمر نظرا لمخالفته الشروط والمواصفات المتعلقة بوزن رغيف الخبز وعدم وجود إذن مزاولة وشهادات صحية للعاملين بالمخبز”.

كما ضبطت مواد تدخل في التحاليل بالمختبرات الطبية منتهية الصلاحية كانت تستعمل في تحضير التحاليل الطبية للمرضى وكذلك أدوية مختلفة الأصناف منتهية الصلاحية بالصيدليات الطبية وتمت مصادرتها بالكامل.

وأفادت مصادر الحرس البلدي أنه جرى خلال الحملة قفل مختبر طبي وصيدلية أدوية لوجود مواد منتهية الصلاحية ، مؤكدة اتخاد الاجراءات القانونية حيال المخالفين.