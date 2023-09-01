قشوط: هزة شعبية بالمنطقة الغربية نسفت مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني
أخبارليبيا24
اعتبر الناشط والمدون محمد قشوط أن الهزة الشعبية بالمنطقة الغربية نجحت في نسف مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقال قشوط عبر تغريدة في حسابه على “تويتر” :”هزة شعبية بالمنطقة الغربية نجحت في نسف مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني”.
وأضاف الناشط :”هذه الهزة الشعبية كشفت هشاشة بيت عائلة الدبيبة والمليشيات المستنفرة اليوم بأرتالها داخل طرابلس خوفاً من مظاهرات واسعة النطاق”.
وتختتم قشوط تغريدته :”هذه جولة كسبها الشعب ولنا معكم جولة حاسمة ستنهي وجودكم فلو كانت تدوم لدامت لمن كان قبلكم”.