قشوط: هزة شعبية بالمنطقة الغربية نسفت مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني

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اعتبر الناشط والمدون محمد قشوط أن الهزة الشعبية بالمنطقة الغربية نجحت في نسف مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني.

وقال قشوط عبر تغريدة في حسابه على “تويتر” :”هزة شعبية بالمنطقة الغربية نجحت في نسف مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأضاف الناشط :”هذه الهزة الشعبية كشفت هشاشة بيت عائلة الدبيبة والمليشيات المستنفرة اليوم بأرتالها داخل طرابلس خوفاً من مظاهرات واسعة النطاق”.

وتختتم قشوط تغريدته :”هذه جولة كسبها الشعب ولنا معكم جولة حاسمة ستنهي وجودكم فلو كانت تدوم لدامت لمن كان قبلكم”.