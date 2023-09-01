في أول زيارة خارجية بعد التوحيد.. الكبير والبرعصي في تونس

أخبار ليبيا 24

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي تعزيز التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية، خلال لقائهم مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي.

جاء ذلك في أول جولة خارجية يقوم بها الكبير ونائبه منذ إعلان توحيد المصرف، التي استهدفت نظراءهم من مركزي تونس، وعلى رأسهم المحافظ العباسي.

وعقب اللقاء، ناقش الكبير مع المبعوث الأمريكي الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند “النتائج الإيجابية” المتمخضة عن توحيد المصرف المركزي.

من جانبه، نقل نورلاند ترحيب الولايات المتحدة الأمريكي بإعلان توحيد المصرف المركزي، مؤكّد دعمها الخطوات التي تم اتخاذها للوصول إلى “هذا الاستحقاق”.

وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي عودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة، وبدء جهود معالجة آثار الانقسام في المصرف.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما لأول مرة في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس، بحضور مسؤولي ومديري الإدارات بالمصرف المركزي بنغازي وطرابلس.