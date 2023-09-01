“صنع في فلسطين”.. معرض تستضيفه حكومة الوحدة في طرابلس

أخبار ليبيا 24

اتفق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مع وزير الاقتصاد الفلسطيني، خالد العسيلي، على استضافة أرض معرض طرابلس الدولي معرض “صنع في فلسطين”.

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال لقاء الحويج والعسيلي بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى وزراء العرب.

وقد حضر اللقاء مستشار وزير الاقتصاد الليبي، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، والملحق التجاري بالسفارة الليبية، ورئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة.

وركز الاجتماع على استكمال ما جرى الاتفاق عليه بين الجانبين في مارس الماضي خلال زيارة الوفد الفلسطيني، رفقة عدد من أصحاب الأعمال، ليبيا بشأن وضع رؤية مشتركة للجانب الاقتصادي والتجاري، بما يعزز التعاون بين البلدين.

وخلص الاجتماع خلص إلى الاتفاق على إقامة معرض صنع في فلسطين على أرض معرض طرابلس الدولي تحت إشراف وزارتي الاقتصاد والتجارة بالبلدين بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض.

وأكد الحويج تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشددا على دعم دولة ليبيا، حكومة وشعبا، دولة فلسطين.