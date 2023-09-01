رئيس حركة “نهج” اللبنانية يرد على تهديدات سيف الإسلام حول اعتقال هانيبال

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طالب رئيس حركة “نهج” اللبنانية حسن يعقوب، سيف الإسلام القذافي بالكف عن التهديدات من أجل اعتقال شقيقه هانيبال في السجون اللبنانية.

وحذر يعقوب – وهو نجل الشيخ محمد يعقوب الذي اختفى مع الإمام موسى الصدر – بأن تحالفه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة لن يساعده في إخراج شقيقه هانبيال من السجن في لبنان.

ووجه سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد معمر القذافي رسالة شديدة اللهجة قبل يومين إلى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لاستمرار حبس شقيقه هانيبال في السجون اللبنانية منذ 8 سنوات.

وفي الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام ليبية محلية وتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب سيف الإسلام “ليبيا ستنهض من كبوتها وستزأر زأرتها التي تعلمون، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

وكانت “حركة أمل” أحيت أمس الخميس الذكرى الـ 45 لاختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا في العام 1978 تحت عنوان “وما بدّلنا”.