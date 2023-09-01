خِلاف يدب داخل لجنة المالية .. نائب المحافظ وأربعة أعضاء يعلنون استقالتهم

أخبار ليبيا 24

أعلن نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي استقالته من عضوية اللجنة المالية العليا المشكلة بقرار المجلس الرئاسي لمتابعة الإنفاق العام.

البرعصي في رسالة استقالته ذكر أن اللجنة المالية العليا شكّلت بالمخالفة للقوانين والتشريعات النافذة في الدولة الليبية، بالمخالفة للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية.

وفي بيان آخر، أعلن 4 أعضاء في اللجنة المالية العليا وهم فاخر بوفرنة، وحاتم العريبي، وأحمد المرتضى، وعبدالله العبيدي، عدم مشاركتهم في بيان اللجنة الأخير الصادر بتاريخ 30 أغسطس، وأنهم لا يعلمون أسباب صدوره ولم تتم المناقشة حوله وأن ما صدر فيه لا يعبر عن رأي من أصدره .

وأوضح الأعضاء الـ4 أن اللجنة لم تحسم آلية حول توزيع الإنفاق الحكومي، مؤكدين أن اللجان الفرعية لأبواب الميزانية ما تزال في مناقشات وجمع البيانات وحصر التعثرات في الإنفاق الحكومي.

وكانت اللجنة المالية العليا أعلنت في بيان سابق اعتماد النظام الأساسي لعملها والبدء الفعلي في التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة، والانتهاء من تنظيم أوجه الصرف للبابين الثالث والرابع وسيتم صرفها خلال الفترة القليلة القادمة.