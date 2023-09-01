خمسة آلاف جندي.. روسيا تعلن خسائر أوكرانيا خلال أسبوع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، أن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر فادحة خلال الأسبوع الأخير، بلغت حوالي 5 آلاف جندي، وتمكنت القوات الروسية من إحباط حوالي 100 هجوم.

وقالت وزارة الدفاع إن الوضع الميداني كان أكثر توترا خلال الأسبوع الماضي في اتجاهي زابوروجيو ودونيتسك.

ففي اتجاه زابوروجيه شنت القوات الأوكرانية 44 هجوما فاشلا على المواقع الجيش الروسي، وتكبد الأوكرانيون خسائر في الأرواح تجاوزت 960 عسكريا، وفي اتجاه دونيتسك، انتهت محاولات القوات المسلحة الأوكرانية لاختراق الدفاعات في منطقة كليشيفكا ومالويلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية بالفشل، حيث أحبطت القوات الروسية 36 هجوما، وتكبدت خسائر في الأرواح بلغت 2385 جنديا.

كما شهد اتجاه جنوبي – دونيتسك، إحباط جميع هجمات قوات كييف وبلغ إجمالي الخسائر ما يصل إلى 1025 عسكريا، وفي اتجاه كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، عززت القوات الروسية الوضع التكتيكي من خلال الاستيلاء على معاقل القوات الأوكرانية والمرتفعات الرئيسية، وكبدتها خسائر بلغت حوالي 470 جنديا.

وفي اتجاه كراسنو- ليمان أحبطت القوات الروسية 14 هجوما، وبلغت خسائر قوات كييف حوالي 540 عسكريا، وفي خيرسون، فقدت قوات كييف 230 جنديا.

بحريا تمكن أسطول البحر الأسود الروسي بعد مراقبة مستمرة للوضع من خلال جميع أنواع الاستطلاع في البحر، من تدمير عدد من الزوارق المسيرة والقضاء على نحو 50 جنديا أوكرانيا.

وأسقطت المقاتلات التابعة للقوات الجوية الفضائية وأنظمة الدفاع الجوي الروسية أربع طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأوكرانية وطائرة هليكوبتر خلال الأسبوع، كما وجهت القوات الروسية 5 ضربات مكثفة الأسبوع الماضي بأسلحة دقيقة ضد أهداف للجيش الأوكراني.