تعاون عسكري محتمل بين روسيا وبوركينافاسو

أخبار ليبيا 24

قالت الرئاسة في بوركينا فاسو، في بيان، إن وفدا روسيا أجرى محادثات، الخميس، مع الرئيس المؤقت، إبراهيم تراوري، في اجتماع تضمن مناقشات حول التعاون العسكري المحتمل.

وقالت، إن الزيارة التي ترأسها نائب وزير الدفاع الروسي يونس-بيك يفكوروف، جاءت في إطار متابعة المحادثات بين تراوري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الروسية الأفريقية، التي عقدت في سان بطرسبرج في يوليو.

وأصبحت علاقات الدولة الواقعة في غرب إفريقيا التي يقودها المجلس العسكري مع موسكو في دائرة الضوء منذ طردت القوات الفرنسية في فبراير، مما أثار تكهنات بأن ذلك سيعمق العلاقات الأمنية مع روسيا مثل مالي المجاورة.

وذكر البيان، أن الاجتماع تناول “مجالات التعاون التي تتعلق في المقام الأول بالمجال العسكري، بما في ذلك تدريب طلاب الضباط البوركينابيين والضباط على جميع المستويات، بما في ذلك الطيارين في روسيا”.

ولم تذكر ما إذا كان سيتم إرسال مدربين عسكريين روس إلى بوركينا فاسو.