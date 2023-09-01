تسجيل 35 حالة تسمم في إحدى قاعات الأفراح بمدينة الخمس

1 سبتمبر، 2023 1:34 ص
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أخبارليبيا24

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الدكتور أسامة علي اليوم الجمعة، عن تسجيل 35 حالة تسمم في إحدى قاعات الأفراح بمدينة الخمس غرب ليبيا.

وقال علي لـ”أخبارليبيا24″ :”جرى نقل 4 حالات تسمم من الخمس إلى مستشفيات طرابلس، وتم إسعاف بعض الحالات إلى زليتن”.

وأشار الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ إلى أن باقي الحالات تم إسعافها في مستشفى الخمس.

وأوضح علي، أن فرق الإسعاف والطوارئ بقصر خيار وزليتن والقره بوللي وساحل الخمس وزليتن، قدموا الدعم اللازم، مشيراً إلى أن الحالات تتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة.

1 سبتمبر، 2023 1:34 ص
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