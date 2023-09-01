بركة يؤكد حل حكومة الوحدة لديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية

1 سبتمبر، 2023 2:16 م
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أخبار ليبيا 24

أكد، أسامة بركة، رئيس ديوان وزارة الثقافة بالمنطقة الشرقية، أن وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة مبروكة توغي قامت بحل ديوان المنطقة الشرقية وتوقف مرتبات موظفيه.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال بركة أن توغي أحالت كافة الموظفين لإدارة المطبوعات، مشيرا إلى أن إحالة الموظفين لإدارة المطبوعات جاء بالمخالفة ولم يراعي الملاك الوظيفي للإدارة والذي لا يستوعب عدد 135 موظفا.

وأكد بركة أن ديوان المنطقة الشرقية لم يجد أي دعم من الحكومة الليبية ووزيرة الثقافة التابعة لها.

وقال بركة: “عندما تواصلنا مع وزيرة الثقافة بالحكومة الليبية بخصوص المرتبات الموقوفة للموظفين بالديوان أجابت بأنها (لا تملك للديوان أية حلول)”.

1 سبتمبر، 2023 2:16 م
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