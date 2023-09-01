النيجر تُعلق أنشطة المنظمات الدولية في مناطق العمليات العسكرية

أخبار ليبيا 24

أعلنت سلطات النيجر تعليق أنشطة المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة، والمنظمات المحلية غير الحكومية في مناطق العمليات العسكرية.

وقالت وزارة الداخلية النيجرية في الحكومة المشكلة من قبل المجلس العسكري، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية: “نظرا إلى الوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي للقوات المسلحة النيجرية، تبلغ الوزارة المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر بتعليق جميع الأنشطة والتحركات في مناطق العمليات مؤقتا”.

وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في 27 يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال في البلاد.

من جانبها، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات على النيجر، ولوّحت بإمكانية التدخل عسكريا في البلاد، لإعادة بازوم إلى منصبه.