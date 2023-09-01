اللواء 128 معزز يحرر رهينة صيني اختطف من تشاد

أخبار ليبيا 24

أعلن اللواء 128 المعزز، الخميس، عن تمكن وحداته من تحرير شخص يحمل الجنسية الصينية بعد تعرضه للاختطاف من تشاد وتغييبه قسرًا لأكثر من شهر على يد مجموعة خارجة عن القانون في أوباري.

وأفادت، شعبة الإعلام باللواء، أن اللواء 128 المعزز، تلقى بلاغًا يفيد بأن أحد الأشخاص العاملين في الشركات الواقعة في الجنوب الليبي، قد تعرض للاختطاف من قبل مجهولين.

وأضاف، أن بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين عن مكان يشتبه باحتجاز المخطوف فيه، تحرك رجال اللواء 128 البواسل نحو الموقع وتمكنوا من تحرير المخطوف، حيث تم نقله للجهات المختصة.

وعرضت الشعبة مقطع فيديو للرهينة الصيني، بعد تحريره، حيث أكد “دو شوجانغ” (57 عاما) وهو من مقاطعة هينان بالصين، أنّه تمّ اختطافه من مكان عمله في تشاد واقتادوه إلى بلدة بالجنوب الليبي.

وأعرب المختطف الصيني عن امتنانه للجيش الليبي لتحريره، مؤكدًا أنّه بحالة صحية جيدة وينعم بالأمن.