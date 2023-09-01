العرادي يدعو حكومة الدبيبة تقديم الاستقالة وأن يتحملوا مسؤولية لقاء المنقوش

أخبارليبيا24

دعا عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبدالرزاق العرادي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى تحمل المسؤولية عقب اجتماع المنقوش وتقديم استقالتهم.

وقال العرادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”الشجاعة أن تتحملوا المسؤولية بالاستقالة وما فعلته نجلاء المنقوش ليس عملا فرديا”.

وتابع عضو الملتقى :”استغلال خصومكم السياسيين لسقطة التطبيع أمر طبيعي ومن الغباء ألا يفعلوا”.

وأضاف العرادي :”أنتم المخطئون وليس خصومكم الذين اقتنصوا الفرصة واستغلوا سقطتكم”.

وواصل عضو الملتقى :”كل شئ واحد كأنه صادر من نفس المطبخ رفض التطبيع ودعم القضية الفلسطينية ووصف المتظاهرين الغاضبين بالمخربين ودعم التظاهر السلمي ورفض استغلال جريمة التطبيع لاجندات سياسية ولتصفية الحسابات، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم”.