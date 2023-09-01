الحصادي يدعو النواب والدولة القيام بواجبهما بعيدا عن الحسابات الضيقة

1 سبتمبر، 2023 8:30 م
0
منصور الحصادي
منصور الحصادي

أخبارليبيا24

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي مجلسس النواب والدولة القيام بواجبهما بنظرة وطنية بعيدا عن الحسابات الضيقة.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”يجب على مجلسي النواب والأعلى الدولة تحمل المسؤؤلية القانونية والوطنية والأخلاقية والتاريخية والقيام بواجبهما بنظرة وطنية بعيدا عن الحسابات الضيقة”.

وشدد عضو الأعلى للدولة على ضرورة تشكيل حكومة جديدة وإصدار قوانين الانتخابات.

وتابع الحصادي :”وإلا سنكون شركاء فى جريمة التطبيع، وداعمين للانقسام والفوضى وتمددالفساد ضد إرادةالشعب الليبي”.

1 سبتمبر، 2023 8:30 م
0

المزيد من الأخبار

العرادي يطالب برفع قضية لوقف العمل بـ المادة 12 من شروط الترشح للانتخابات الرئاسية

العرادي يدعو حكومة الدبيبة تقديم الاستقالة وأن يتحملوا مسؤولية لقاء المنقوش

1 سبتمبر، 2023 8:06 م

نصف مليون دينار..أمن بنغازي: التحريات تضبط أشخاصًا يبيعون عملة قديمة

1 سبتمبر، 2023 6:55 م

في 7 أيام.. أمن طرابلس تضبط 53 متهما في قضايا متفرقة

1 سبتمبر، 2023 4:45 م

“صنع في فلسطين”.. معرض تستضيفه حكومة الوحدة في طرابلس

1 سبتمبر، 2023 4:04 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى