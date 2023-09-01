الحصادي يدعو النواب والدولة القيام بواجبهما بعيدا عن الحسابات الضيقة

أخبارليبيا24

دعا عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي مجلسس النواب والدولة القيام بواجبهما بنظرة وطنية بعيدا عن الحسابات الضيقة.

وقال الحصادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”يجب على مجلسي النواب والأعلى الدولة تحمل المسؤؤلية القانونية والوطنية والأخلاقية والتاريخية والقيام بواجبهما بنظرة وطنية بعيدا عن الحسابات الضيقة”.

وشدد عضو الأعلى للدولة على ضرورة تشكيل حكومة جديدة وإصدار قوانين الانتخابات.

وتابع الحصادي :”وإلا سنكون شركاء فى جريمة التطبيع، وداعمين للانقسام والفوضى وتمددالفساد ضد إرادةالشعب الليبي”.