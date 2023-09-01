الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية الغابون بعد الانقلاب العسكري

1 سبتمبر، 2023 11:37 ص
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أخبار ليبيا 24

علّق الاتحاد الأفريقي، الخميس، عضوية الغابون بعد يوم واحد من إطاحة ضباط عسكريين بالرئيس علي بونغو، في أول رد إقليمي على الانقلاب الثامن في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020.

وينهي الاستيلاء على السلطة قرابة ستة عقود من حكم أسرة بونجو ويخلق معضلة جديدة لمنطقة تشهد موجة من الانقلابات وصفها الرئيس النيجيري بولا تينوبو بأنها “عدوى الاستبداد”.

ويسعى القادة العسكريون في الغابون، مثل القادة العسكريين الذين استولوا على السلطة في المنطقة، إلى تعزيز سلطتهم على الرغم من الإدانات الدولية.

ومن المقرر أن يؤدي الجنرال بريس أوليغوي نجويما، قائد الانقلاب والرئيس السابق للحرس الرئاسي، اليمين الدستورية كرئيس يوم الإثنين.

وقال تينوبو، الذي يرأس المجموعة الإقليمية الرئيسية لغرب أفريقيا (إيكواس)، يوم الخميس: “لقد تأكدت مخاوفي في الغابون من أن القطط المقلدة ستبدأ في فعل الشيء نفسه حتى يتم إيقافها”.

واتخذ مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أول خطوة يوم الخميس بمنع مشاركة الغابون في جميع أنشطته وأجهزته ومؤسساته حتى استعادة النظام الدستوري.

وأدانت الكتلة السياسية لإفريقيا الوسطى، التي تنتمي إليها الغابون، الانقلاب في بيان، وقالت إنها تعتزم عقد اجتماع “وشيك” لرؤساء الدول لتحديد كيفية الرد، ولم تحدد موعدا.

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1 سبتمبر، 2023 11:37 ص
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