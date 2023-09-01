اتفاق إيطالي تونسي على التعاون لمواجهة الاتجار بالبشر

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أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي اليوم الجمعة وجود توافق تام في وجهات النظر حول ضرورة مواصلة التعاون الجاري مع تونس بوتيرة سريعة لمواجهة العناصر الإجرامية العابرة للحدود الوطنية التي تدير شبكات الاتجار بالبشر”.

ونقلت وكالة “نوفا “الإيطالية عن بيانتيدوسي قوله “غرفة العمليات الإيطالية التونسية التي اجتمعت في الأيام الأخيرة، وضعت خطة عمل لتكثيف الحرب على المهربين، وستجتمع مرة أخرى الأسبوع المقبل”.

وذكرت الوكالة بأن الوزير الإيطالي أجرى مساء يوم أمس محادثة هاتفية طويلة وصفتها بالمثمرة مع نظيره التونسي كمال الفقي.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مساء يوم أمس أن مكالمة هاتفيّة جمعت بين الوزير كمال الفقي ونظيره الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي، مشيرة إلى أن الوزيرين استعرضا خلالها واقع وآفاق علاقات التعاون وبرامج الشراكة التي تربط بين وزارتي داخلية البلدين لاسيما في مجالي الهجرة والجريمة المنظمة.

وأشارت في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك إلى أن المكالمة شكلت مناسبة جديدة لتأكيد الطرفين على الإرادة الصادقة والعزم الراسخ الذي يحدوهما للمضيّ قدما على درب توطيد هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أرقى المستويات بما يعكس عمق وعراقة العلاقات التاريخية بين البلدين وخدمة لمصلحة الشعبين الصديقين.

وأضافت أنه تمّ استعراض مجهودات الطرفين لدعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية لمكافحة الشبكات التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية بين البلدين مؤكدة أن الوزيرين اتفاقا على مواصلة تبادل المعلومات في هذا الشأن من أجل كشف الأطراف الضالعة في تسفير المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء ودول الساحل إلى تونس لتسهيل عبورهم على الفضاء الأوروبي.

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر تونس، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها دول المنطقة، ما دفعها إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة.