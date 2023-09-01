أسعار النفط تتجه لإنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين

أخبار ليبيا 24

تتجه أسعار النفط إلى إنهاء سلسلة خسائر استمرت أسبوعين حيث ارتفعت للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الجمعة، بسبب تشديد الإمدادات وتوقعات بأن مجموعة أوبك + لمنتجي النفط ستمدد تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا، أو 0.3 بالمئة، إلى 83.84 دولارا للبرميل، في حين زاد خام برنت 26 سنتا، أو 0.3 بالمئة أيضا، إلى 87.09 دولارا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 5 بالمئة خلال الأسبوع، في حين ارتفع برنت حوالي 3 بالمئة.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، الخميس، إن روسيا، وهي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، اتفقت أيضًا مع شركاء أوبك+ على خفض صادرات النفط.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع بمقدار 10.6 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وانخفضت مخزونات النفط الخام التجارية بمقدار 34 مليون برميل منذ منتصف يوليو.

وغالبا ما يتعامل التجار والمستثمرون مع التغيرات في المخزونات الأمريكية، كبديل للتغيرات في توازن الإنتاج والاستهلاك العالمي، ويمكن أن ترتفع الأسعار الفورية والفروق السعرية، إذا كان هناك استنفاد مستمر للمخزونات.

كما ساعد ضعف الدولار الأمريكي، والذي يبدو أنه ينهي سلسلة مكاسب استمرت ستة أسابيع، الأسعار أيضًا. ويضغط ارتفاع الدولار على الطلب على النفط من خلال جعل السلعة أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.

وساهم مسح يظهر عودة نشاط المصانع الصينية إلى التوسع وتحركات بكين لدعم سوق الإسكان المتعثر في الصين في تعزيز أسعار النفط اليوم الجمعة، إذ يأمل المتعاملون أن يحفز ذلك الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.