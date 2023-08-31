مهاجر مصري -قاصر- يتحدث لوكالتنا عن كواليس هجرته من مصر إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خـــاص

شهدتْ السنوات الثلاث الأخيرة شهدت إقبالاً كبيراً من الشباب المصري على الهجرة غير الشريعة، عبر السواحل الليبية؛ رغم معرفة الشباب -أغلبهم قُصّر- بخطورة هذه الخطوة المُميتة.

وعلى مدار الفترات السابقة، عقدت الجهات الأمنية على وضع حدً لهذه الظاهرة المتفاقمة، ولكن نقص الإمكانات والأدوات اللازمة حال دون إحداث أي نتائج تذكر.

ولكن.. ومن منطلق المسؤولية الأمنية والاجتماعية، دأبت العناصر الأمنية في مدينة طبرق ومنطقة أمساعد الحدودية مع مصر، على ضبط عددٍ كبير من المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم طوعيًا على بدانهم، وضبط المهربين.. وكالة أخبار ليبيا 24، التقت أحد المهاجرين وخاضتْ معه حديث مطول حول أسباب ودوافع هجرته، وما هي تداعياتها على حياته، وكيف حدث ذلك، ومن ساعدهُ لاتخاذ هذه الخطوة المميتة.

يبدأ المهاجر الصغير الحديث والتعريف بنفسه قائلاً: أنا حسن محمد، عمري 17 عامًا، جئت إلى ليبيا للبحث عن عمل والتجهيّز إلى الرحلة نحو أوروبا، حيثُ جرى التنسيق مع مندوبين في ليبيا ومصر، المصري يدعى أبو بدر، لكن الليبي لا أعلم ما هو اسمهُ.

يسّرد تفاصيل مجيئه إلى ليبيا.. بالقول: جِئت إلى ليبيا عن طريق المعبر البري- السلوم، عن طريق المندوب أبو بدر من مطروح وهو من تكفل برحلتنا بالكامل من حيث التنسيق.

وعن القيمة المالية وتكاليف الرحلة يُجيب حسن: كلفتني هذه الرحلة المُميت 150 ألف جنيه مصري، قام أبي باقتراضها من البنك في مصر – وتحديدًا في منطقتي، وذلك لمساعدتي على الهجرة؛ حتى أتمكن من مساعدته ومساعدة أخواتي الفتيات، وتحسين حياتنا نحو الأفضل.

يواصل الحديث.. عندما وصلنا إلى ليبيا تبدلت كل الوعود، وتغيّرت المعاملة من جيدة على سيئة جدًا، إذ أقدم المهربون على تخزيننا في داخل إحدى المخازن في منطقة لا أعلم ما هي وأين تقع.. ومكثنا هناك لمدة تزيد عن شهرين، واجهنا في تلك الفترة العديد من المشاكل، بدءًا من الاحتجاز القسري، والاكل الشحيح والماء الرديء غير النظيف، وصولاً إلى المعاملة السيئة.

يُكمل حديثه… بعد شهرين متواصلين من التعب والمعيشة الضنكة، عثرت علينا الأجهزة الأمنية وقاموا بتخليصنا من قبضة المجرمين الذين تاجروا بأحلامنا الصغيرة… ولكن عندما علم المهربون بأن الشرطة قادمة، قاموا بسرقة كل معداتنا الشخصية، كالجواز والأموال والأوراق الثبوتية، وكل شيء تقريبًا!

ويوضح لوكالتنا الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الهجرة.. قائلاً: كنت ابحث عن معيشة ميسورة الحال، عن مستقبلٍ آمن، عن دولة تحترمني وتهتم لي، كنت بحاجة إلى إعانة اسرتي ومساعدتها لأنها قدمت لي الكثير، فالوضع الاقتصادي والمعيشي في بلادي سيء للغاية، ولم نستطع التعايش التضخم الاقتصادي وغلاء الأسعار والحياة التي باتت تتطلب منا الكثير والكثير، لذا أقدمتُ على هذه الرحلة الخطرة رغم معرفتي المسبقة لما سأواجه، لكن الحياة هي من دفعتني لاتخاذ هذا القرار المُميت بلا شك.