مخالفًا التوقعات.. الاقتصاد التركي ينمو

أخبار ليبيا 24 – متابعات

سجل الاقتصاد التركي نموًا فاق التوقعات، بنسبة 3.8 بالمائة خلال الربع الثاني من 2023.

وبحسب البيانات التركية.. حقق الناتج المحلي ارتفاعًا بنسبة 3.5% خلال الربع الثاني على أساس فصلي، فيما كانت التوقعات تشير إلى نمو بـ 2.3%، وفقًا للبيانات.

وفي الأثناء.. سجل عجز الميزان التجاري في تركيا خلال شهر يوليو الماضي؛ 12.217 مليار دولار.

بيانات معهد الإحصاء التركي؛ أوضحتْ أن هذا المعدل يأتي بزيادة 14.2% على أساس سنوي، وهو ما يعكس صعوداً بواقع 10.5% في الواردات لتصل إلى 32.295 مليار دولار، فيما ارتفعت الصادرات بنحو 8.3% لتبلغ 20.078 مليار دولار، بحسب المعهد.

من جهةٍ أخرى.. رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة بمقدار 750 نقطة أساس ليصل إلى 25 بالمائة

وبحسب تقرير البنك المركزي، تعدّ تكاليف الاقتراض في تركيا هي الأعلى منذ منتصف عام 2010 عندما اعتمدت البلاد سعر الفائدة على الإقراض، مرجعًا سبب رفع الفائدة إلى محاولة كبح التضخم في والسيطرة على تدهور قيمة الليرة.

وفي الأثناء…تسعى تركيا لتبني نهج «يتسم بالصبر والاستمرارية لمكافحة التضخم المرتفع في البلاد»، بحسب ما أكدهُ قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز.