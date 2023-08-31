مجلس وزراء حكومة الوحدة يدعو لصرف منحة الزوجة والأنباء بشكل عاجل

أخبار ليبيا 24

ودعا مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، اليوم الخميس، وزيرة الشؤون الاجتماعية إلى ضرورة استكمال إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد خلال الأسبوع القادم كحد أقصى.

جاء ذبك خلال الاجتماع الوزاري السابع لعام 2023، برئاسة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، وبحضور وزراء الحكومة، لبحث عدد من الملفات السياسية والخدمية.

وعقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، اليوم اجتماعا لمتابعة مستجدات بطاقة ايفاء الخاصة بمنحة الزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة مع مدير عام مصرف الجمهورية بحضور مشرف منحة الزوجة والأولاد.

وناقش الاجتماع الخدمات الالكترونية المقدمة من خلال المصرف، خاصة فيما يتعلق ببطاقات إيفاء الخاصة بمنحة الزوجة والأولاد، بالإضافة إلى مناقشة الخدمات الالكترونية الجديدة، التي شرع المصرف في إطلاقها والتي سوف تسهل خدمات التسجيل والاستفسار وبدل الفاقد، وغيرها من الخدمات المتعلقة ببطاقات إيفاء الخاصة بالزوجة والبنات فوق سن الثامنة عشرة.