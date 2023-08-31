ليبيا المركزي يبحث التعاون مع البنك المركزي التونسي

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بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه مرعي مفتاح رحيل، اليوم الخميس، في العاصمة تونس مع محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، التعاون المستقبلي بين المؤسستين.

وقال مصرف ليبيا المركزي في بيان مقتضب: “إن هذا أول لقاء خارجي رسمي للكبير ورحيل منذ إعلان توحيد المصرف، ويأتي باستضافة من بنك تونس المركزي تعزيزًا للتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية وفي إطار الترحيب بتوحيد المصرف ودعمه والتعاون المستقبلي بين المؤسستين”.

وفي أغسطس الجاري أعلن مصرف ليبيا المركزي عن عودة المصرف المركزي كمؤسسة سيادية موحدة، خلال اجتماع عقده محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائبه مرعي رحيل مع مديري الإدارات والمستشارين بالمصرف في طرابلس وبنغازي.