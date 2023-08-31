لجنة 6+6 توقع النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة

أخبارليبيا24- خاص

أعلنت لجنة 6+6 انتهاء أعمالها بالتوافق والتوقيع على النسخة النهائية المنقحة لمشروع قانوني انتخاب مجلس الأمة، ورئيس الدولة، وإحالتهما إلى رئاسة مجلس النواب.

وأوضحت اللجنة في بيان تحصلت عليه “أخبارليبيا24” أنه بعد إحالتها إلى مجلس النواب سيتم إصدارهما رسمياً، ومن ثم إحالتهما الى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وذلك للبدء في تنفيذهما، والإعلان عن مواعيد إجراء الانتخابات طبقاً للقانون.

ودعت اللجنة المجلسين للبدء في تنفيذ الخارطة السياسية للقوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات، حتى يتسنى إجراء الانتخابات في موعدها، تحت إشراف حكومة جديدة، وفق ما نصت عليه القوانين لتبسط رقابتها الأمنية على كامل التراب الوطني.

وأشادت لجنة 6+6 بكل من تواصل معها بالنُّصح والإرشاد والدعم الفني والمعنوي، وكل الدول التي احترمت سيادة القرار الوطني واستقلاليته، وساندت في بياناتها التوافق الذي حصل.

وجددت اللجنة على وجه الخصوص، خالص امتنانها وتقديرها للملكة المغربية على ما قدمته من دعم لا محدود خلال استضافتها لأعمال اللجنة بالجولة السابقة.

وكانت مصادر متطابقة من مجلس الدولة أفادت في وقت سابق لـ”أخبارليبيا24″ أن أعضاء لجنة 6 + 6 عن مجلس الدولة، انجزوا مهامهم مع زملائهم من مجلس النواب واحالوا النسخة المعدلة النهائية لقوانين الانتخابات.

وأكد مصدر من ديوان مجلس النواب في اتصال هاتفي أن الديوان استلم بالفعل رسمياً النسخة النهائية من القوانين، موضحًا أن هذه القوانين ملزمة بموجب التوقيعات عليها، حسب التعديل 13 للإعلان الدستوري.

وفي نفس السياق، أكد أحد أعضاء لجنة 6+6 لمراسلنا أن ”هذا الاستحقاق الوطني يفسح المجال لتشكيل الحكومة المصغرة الجديدة التي ستركز على الإعداد للإنتخابات“.

الجدير بالذكر أن لجنة 6 + 6 اجتمعت في مقر البرلمان لأول مرة في مدينة بنغازي.

والجدير بالذكر، أن أعضاء لجنة 6+6 قد اخذوا بعيّن الاعتبار ملاحظات كلاً من: البعثة الاممية للدعم في ليبيا والمفوضية العليا لانتخابات ومجلسي النواب والدولة، لضمان أكبر قدر من التوافق حول القوانين.