كائن مليء بالأحقاد..الصغير يعلق على تصريحات الغرياني حول المنقوش وحكومة الدبيبة

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علق الدبلوماسي والسياسي، حسن الصغير، على تصريحات المفتي المعزول الصادق الغرياني التي رفض فيها الانتفاضة الشعبية ضد التطبيع وتغيير حكومة الدبيبة.

وقال الصغير في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”أستغرب ممن يستغرب من حديث الغرياني، لاشي يفاجئني في هذا المفتن”.

وأضاف الدبلوماسي :”لم أقبل به يوماً ولم أتعامل معه يوماً وأتذكر بأنني غادرت جلسة حضر إليها بالمجلس الانتقالي بداية سنة 2012″.

وأكد الصغير :”هذا الكائن مليء بالأحقاد والضغائن والإرهاب، جهوي مريض مختل عقلياً”.

وكان المفتي المعزول “الصادق الغرياني” والداعم للجماعات الإرهابية أعلن رفضه الانتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة.

وأعلن الغرياني عبر قناة التناصح في برنامج الإسلام والحياة دعمه الكامل لحكومة الدبيبة، لافتًا إلى أنه لن يسمح بتغيير الحكومة مهما كان فيها طامات فهو أهون علينا.

وقال المفتي المعزول إن مجلس النواب في طبرق يندد بوزيرة الخارجية وأقول للناس عليكم اتباع عكس مايقولونه، حسب وصفه