قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

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تتجه الأنظار، اليوم الخميس، إلى إمارة موناكو الفرنسية، حيث يجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرعة دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتبدأ مراسم القرعة الساعة الـ19:00 بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

وتنقل قرعة دوري أبطال أوروبا على قناة “بي إن سبورت” الإخبارية.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2023/2024 في الأول من يونيو على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ومن المؤكد أن تسفر القرعة عن مواجهات نارية في دور المجموعات، إذ من الممكن أن يقع ريال مدريد، البطل التاريخي للمسابقة، ومانشستر سيتي، بطل النسخة الأخيرة، في مجموعة واحدة.

وجاء ريال مدريد في التصنيف الثاني للفرق، في حين جاء مانشستر سيتي في التصنيف الأول.

ويتنافس في دور المجموعات 32 فريقًا، يتم تقسيمها على 8 مجموعات، كل مجموعة تضم 4 فرق، بحيث يكون هناك فريق من كل تصنيف.

وتنص قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على أنه لا يمكن أن يلعب فريقان من البلد ذاته في مجموعة واحدة، كما لا يلعب فريقان من تصنيف واحد في مجموعة واحدة.

وفيما يأتي تصنيف الفرق

المستوى الأول: مانشستر سيتي، إشبيلية، برشلونة، نابولي، بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، وبنفيكا، فينورد.

المستوى الثاني: ريال مدريد، مانشستر يونايتد، إنتر ميلان، بروسيا دورتموند، أتلتيكو مدريد، لايبزيغ، بورتو، وآرسنال.

المستوى الثالث: شاختار دونتسك، وسالزبورغ، ميلان، سبورتينغ براغا، آيندهوفن، لاتسيو، ريد ستار بلغراد، وكوبنهاغن.

المستوى الرابع: يونغ بويز، ريال سوسييداد، غالطة سراي، سلتيك، نيوكاسل، يونيون برلين، أنتويرب، ولنس.

وبعد القرعة سيلعن اليويفا عن مواعيد كافة مباريات دور المجموعات، علمًا أن الفريقين اللذين يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة يتأهلان إلى ثمن النهائي (دور الـ16).

في حين يتحول كل فريق يحتل المركز الثالث في كل مجموعة إلى الملحق الإقصائي في الدوري الأوروبي، لملاقاة أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي لخطف بطاقات التأهل لدور الـ16.

سيشهد حفل القرعة أيضًا توزيع الجوائز السنوية بمختلف الفئات لأفضل اللاعبين والمدربين.

وسيعلن خلال الحفل عن المتوجين بجوائز لاعب العام ومدرب العام، في فئتي الرجال والسيدات.

يشار إلى أن ريال مدريد هو البطل التاريخي لدوري أبطال أوروبا بفوزه باللقب 14 مرة، في حين نال مانشستر سيتي لقب النسخة الأخيرة بالفوز 1/0 على إنتر ميلان في النهائي.

وفيما يأتي مواعيد مباريات دور المجموعات

الجولة الأولى: 19-20 سبتمبر 2023.

الجولة الثانية: 3-4 أكتوبر 2023.

الجولة الثالثة: 24-25 أكتوبر 2023.

الجولة الرابعة: 7-8 نوفمبر 2023.

الجولة الخامسة: 28-29 نوفمبر 2023 .

الجولة السادسة: 12-13 ديسمبر 2023.