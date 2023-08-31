عملت بإخلاص لقضايا وطنها.. الدبيبة يدافع عن المنقوش

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دافع، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، عن وزيرة الخارجية بالحكومة، نجلاء المنقوش، قائلًا إنها عملت بكل إخلاص لقضايا وطنها ودافعت عنه في كل محفل، لكنه في المقابل قال إنها أخطأت تحملت ضريبة المسؤولية ونتائج مخالفتها لموقف الحكومة الرافض للتطبيع.

جاء ذلك، خلال اجتماع مجلس الوزراء السابع لعام 2023. وقال الدبيبة، إن “وزيرة الخارجية منحازة دائما مع مصالح الشعب وعملت طوال فترتها لصالح الوطن ولكن ضريبة المسؤولية تحتم عليها تحمل نتائج المخالفة والإجراءات القاسية، وبالأخص مسألة التطبيع”.

وأضاف، أن “ما حدث في روما أمر جلل حتى وإن كان اللقاء بين المنقوش ونظيرها الإسرائيلي هامشيا”، مشيرا إلى أنه سيتم كشف تفاصيله من خلال التحقيقات.

وأقال الدبيبة المنقوش الإثنين الماضي من منصبها بعد تسريب تفاصيل لقائها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، كما قرر إحالتها للتحقيق.