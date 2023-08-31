حكومة الدبيبة ترفض تعيين أورلاندو سفيرًا للاتحاد الأوروبي

أخبار ليبيا 24

رفضت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تعيين الدبلوماسي الإيطالي نيكولا أورلاندو سفيرًا للاتحاد الأوروبي في طرابلس.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن مصادر ليبية قولها أن قرار رفض تعيين الدبلوماسي الإيطالي، تم اتخاذه من قبل حكومة الدبيبة منذ أسابيع قليلة دون إبداء أي مبررات.

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، قد أعلن تعيين أورلاندو سفيرًا جديدًا لدى ليبيا بدلاً من الإسباني خوسيه ساباديل، الذي عقد آخر لقاء له مع الدبيبة في طرابلس نهاية أبريل الماضي.