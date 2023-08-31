تفاقم أزمة المهاجرين يفضح كذب داخلية الدبيبة

أخبار ليبيا 24

كشف المرصد التونسي لحقوق الإنسان، عن عودة أزمة المهاجرين على الحدود الليبية إلى الواجهة، حيث دخل 140 أفريقيا جرى إيواؤهم بولاية “تطاوين” التونسية، بعدما كانوا عالقين لمدة فاقت أكثر من أسبوع، وما زالت مجموعات أخرى عالقة.

كما سجل المرصد وفاة شخصين في أثناء اجتيازهما الحدود إثر سقوطهما في إحدى الحفر العميقة التابعة لشركة في بنقردان.

وتحدث رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبدالكبير، عن أعداد كبيرة ما زالت تنتظر الدخول.

وقال الكبير إن أعداد القادمين إلى حدود بلاده يوميا بالعشرات، في ظل فتور التنسيق بين الجانبين، وهو ما يكذب وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.

وأشار إلى أن حكومة الدبيبة أعلنت مطلع الشهر الجاري أنه “لم يعد هناك مهاجرون غير شرعيين في المنطقة الحدودية”، مضيفًا “الدوريات منظمة بالتنسيق بين البلدين، لتأمين الحدود”، لكن تفاقم الأزمة يفضح تضليلهم.