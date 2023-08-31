المقريف يُشرف على توزيع الميزانية التشغيلية للمدارس

31 أغسطس، 2023 1:48 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، توزيع صكوك الميزانية التشغيلية المخصصة للمؤسسات التعليمية على مراقبي التربية والتعليم بالبلديات.

وبحسب بيان وزارة التعليم، جاء ذلك في فعالية بديوان الوزارة، بحضور الوزير موسى المقريف ووكيل الوزارة لشؤون المراقبات الدكتور محسن الكبير ومستشار الوزير الدكتور عبدالسلام الصغير، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بالوزارة الدكتور معمر خليل.

وأثنى المقريف في كلمة له، على مديري المؤسسات التعليمية والمعلمين في أنحاء البلاد لدورهم في نجاح العام الدراسي الماضي، مضيفا بأنه للمرة الأولى منذ 20 عاما يبدأ للعام الدراسي في وقت مبكر قبل عديد الدول.

بدوره أكد الكبير أهمية صرف الميزانية الخاصة بالمؤسسات التعليمية في حل عديد المشاكل والعراقيل التي تواجه تلك المؤسسات لبداية مثالية للعام الدراسي حسب قوله.

وأعرب مراقب التعليم ببلدية الأبرق فتحي فضل عطية عن تفاؤله ببداية قوية وموفقة للعام الدراسي بعد صرف الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية، وتوزيع الكتاب المدرسي والأفراد عن مرتبات معلمي العقود.

وقال مراقب التعليم ببلدية غدامس خالد يونس إن هذا العام مغاير عن السنوات السابقة من حيت توفير الاحتياجات أو من خلال تفعيل النشاط المدرسي الذي يجعل الطلاب أكثر ارتباطا بالمؤسسات التعليمية.

يُشار إلى أن أوجه إنفاق الموازنة التشغيلية تشمل النظافة العامة، ومستلزمات النشاط المدرسي، والصيانة الخفيفة الطارئة، وإيجارات النقل، ومواد ومتطلبات الامتحانات.

31 أغسطس، 2023 1:48 م
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