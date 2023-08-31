المغرب يتوقع زيادة وارداته من القمح اللين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توقع رئيس الفيدرالية الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، عمر اليعقوبي، أن تزداد واردات القمح اللين في المغرب خلال الموسم الزراعي 2023-2024 إلى 5 ملايين طن، في ظل ما يعاني من جفاف.

اليعقوبي قال في تصريحاتٍ لوكالة رويترز، إن بلادهُ استوردت 2.5 مليون طن من القمح اللين بحلول سبتمبر، لكنها بحاجة لاستيراد 2.5 مليون طن أخرى بنهاية يونيو العام القادم.

وفي سياقٍ منفصل.. سجل التضخم في المغرب خلال شهر يوليو الماضي 4.9 بالمائة، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 17 شهراً

وفي الأثناء.. بلغ عجز الميزانية في المغرب قرابة 29.2 مليار درهم، أي ما يُعادل 2.93 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي.

وبحسب بيانات الحكومة المغربية، ارتفعت الإيرادات في الأشهر السبعة الأولى من العام بنحو 5.9% على أساس سنوي إلى 182.3 مليار درهم، في حين بلغت المصروفات 211.5 مليار درهم بزيادة 7% وفقًا للبيانات الحكومية.

وفي سياقٍ منفصل.. حققت إيرادات السياحة في المغرب صعودًا بنسبة 68.9% خلال النصف الأول من العام الحالي على أساس سنوي، مسجلةً 4.8 مليار دولار.

وبحسب بيانات حكومية، تخطت هذه الإيرادات، إيرادات النصف الأول من عام 2019، قبل الجائحة، عندما سجلت 3.4 مليار دولار.