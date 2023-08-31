القبض على طبيبان سرقا سيارتان من وزارة الزراعة

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ضبط مركبتين آليتين مسروقتين من وزارة الزراعة منذ العام 2020.

وقالت الوزارة، إنّ دوريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بالإدارة العامة للعمليات الأمنية ضبطت السيارتين: الأولى نوع هونداي “ثلاجة”، والثانية نوع شاحنة إيڤيكو “مُختبر بيطري متنقل”.

وأوضحت الوزارة أنّ الدورية ألقت القبض على شخصين يعملان طبيبين بوزارة الزراعة، وجرت إحالتهما إلى النيابة العامة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.