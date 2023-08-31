الزني يعتذر عن تكليفه بوزارة الداخلية خلفًا للمنقوش

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اعتذر، وزير الشباب بحكومة الوحدة، فتح الله الزني، عن تكليفه بوزارة الخارجية، خلفًا للوزيرة نجلاء المنقوش، داعيًا رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، لتولي مهام الوزارة بعد تقديم اعتذاره.

وكان الدبيبة، قد كلّف الزني بتولي حقيبة الخارجية، بعد إقالة المنقوش احتياطيًا وإحالتها للتحقيق، على خلفية اللقاء مع نظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.

وأقال الدبيبة المنقوش الإثنين الماضي من منصبها بعد تسريب تفاصيل لقائها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما، كما قرر إحالتها للتحقيق.

وقال الدبيبة، إن “وزيرة الخارجية منحازة دائمًا مع مصالح الشعب وعملت طوال فترتها لصالح الوطن ولكن ضريبة المسؤولية تحتم عليها تحمل نتائج المخالفة والإجراءات القاسية، وبالأخص مسألة التطبيع”.

وأضاف، أن “ما حدث في روما أمر جلل حتى وإن كان اللقاء بين المنقوش ونظيرها الإسرائيلي هامشيا”، مشيرا إلى أنه سيتم كشف تفاصيله من خلال التحقيقات.