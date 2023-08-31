الدبيبة: لا يمكن أن نطبّع مع إسرائيل

أخبار ليبيا 24

قال رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، إن الشعب الليبي لا يمكن أن يطبع مع إسرائيل، وأن حكومة الوحدة مع ثوابت الشعب الليبي.

وتطرق الدبيبة، خلال اجتماع مجلس الوزراء السابع لعام 2023، إلى اللقاء الذي دار بين وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، ونظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين.

وقال الدبيبة: “سنعرف جميعا تفاصيل ما حدث في روما من خلال التحقيقات الجارية”.

أضاف، أن “ما حدث في روما أمر جلل وسنعرف تفاصيله من خلال التحقيقات حتى وإن كان اللقاء بين الطرفين هامشيا”.

وزعم الدبيبة، أن أطرافا كثيرة استغلت واقعة روما لتصفية حسابات سياسية ضيقة ولإحداث فوضى في البلاد.

وتسبب لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة مع وزير خارجية إسرائيل في غليان وسط الشارع الليبي، حيث طالب محتجون، بإسقاط حكومة الوحدة، تعبيرًا عن رفضهم القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد المحتجون في عدة مدن ليبية بمحاكمة وزيرة الخارجية وإسقاط حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

وأوقف الدبيبة، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، عن العمل احتياطيًا وأحالها للتحقيق، بعد أن قالت إسرائيل، إن وزير خارجيتها إيلي كوهين، التقى بها الأسبوع الماضي رغم عدم وجود علاقات رسمية بين البلدين، لكن الوزيرة غادرت ليبيا إلى وجهة غير معلنة حتى الآن.