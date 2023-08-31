الأرصاد تحذر .. سقوط أمطار رعدية غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس ، عن وجود تكاثر للسحب، مع فرصة سقوط أمطار رعدية على مناطق غرب ليبيا، بداية بأقصى المناطق الغربية، واحتمال أن تكون جيدة في الفترة المسائية على بعض مناطق الداخل، مما يتسبب في جريان بعض الأودية، وتجمع المياه في المناطق المنخفضة.

وقال المركز، في نشرته اليومية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن درجات الحرارة القصوي هذا اليوم تسجل (35-29) درجة مئوية على المناطق الساحلية، وتصل إلى (38)م على مناطق الخليج، بينما تسجل على مناطق الوسط والجنوب ما بين (43-38)م.

وأوضح المركز إن حالة الطقس ستكون في الساحل من رأس أجدير إلى سرت “تكاثر للسحب مع سقوط امطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا، وريح غربي إلى برني ويكون اليوم شلوق الى متغير الاتجاه على الساحل الممتد من الخمس الى سرت سرعتـــه تتراوح ما بين (05-20) عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-28) مْ، والرؤية جيدة وتكون متوسطة اثناء سقوط المطر.

والساحل من الخليج إلى طبرق ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع سقوط امطار خفيفة ومتفرقة، وريح شلوق إلى براني على الساحل الممتد من رأس لأنوف الى شحات ويكون شرش على باقي الساحل سرعته تتراوح مــا بين (05-20) عقدة، وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.50-1.00) متر، والبحر خفيف الموج، و درجة حرارة سطح البحر تتراوح ما بين (26-28) مْ، والرؤية جيدة.