استطلاع| متابعينا.. هناك دولة عربية أخري كانت ستعلن التطبيع مع إسرائيل لكن تسريب اجتماع المنقوش عرقل ذلك  

أخبار ليبيا 24 – استطلاع

أجمع باحثون بالشأن الإسرائيلي أن تسريب حكومة نتنياهو خبر اللقاء -الذي جمع وزير الخارجية إيلي كوهين بنظيرته نجلاء المنقوش- هدف إلى تحقيق مكاسب سياسية وتصدير الأزمات الداخلية التي تعصف بإسرائيل في ظل تصاعد الاحتجاجات الرافضة للتعديلات القضائية.

واتفقوا على أن تسريب اللقاءات -التي تجمع وفود إسرائيلية بمسؤولين عرب ومسلمين- تضر بمسار التطبيع مع الدول العربية الذي تقوده إدارة الرئيس الأميركي جو بادين، كما أنه لا يخدم سوى مصلحة شخصية وسياسية لنتنياهو.

وكشف موقع أكسيوس الأمريكي، في تقرير مفصّل، الإثنين 28 أغسطس 2023، أن أمريكا وجّهت احتجاجاً “شديد اللهجة” على تسريب إسرائيل للقاء وزير خارجيتها والمنقوش، والذي أحدث أزمة في تل أبيب وطرابلس على حد سواء.

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي لم يذكر اسمه، أن إدارة بايدن فهمت أن اللقاء بين كوهين والمنقوش كان من المفترض أن يكون لقاء سرياً، ولذا فوجئ المسؤولون الأمريكيون عندما كشفه الوزير الإسرائيلي في بيان صحفي رسمي.

وقد اعتبرت واشنطن أن السلوك الإسرائيلي تسبب في زعزعة الاستقرار بليبيا، والإضرار بالمصالح الأمنية الأمريكية.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس “تويتر” سابقا. يقول: “هل احتجاج إدارة بايدن على كشف وزير الخارجية الإسرائيلي عن الاجتماع السري الذي عقده مؤخرًا مع المنقوش يعتبر اعتراف ضمني أن هناك دولة عربية أخري كانت ستعلن التطبيع مع إسرائيل ؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء المشاركة أكدت أن هناك دولة عربية أخري كانت ستعلن التطبيع مع إسرائيل وهناك دولة تطبعت لن لم يتم الكشف عنها إلى الآن .

وتوقع ما نسبته 71.4 % أن هناك دولة عربية أخري كانت ستعلن التطبيع مع إسرائيل، في حين توقع ما نسبته 19 % أن العرب لن يفعلوا ذلك .

#أخبارليبيا24 | #ليبيا | #استطلاع | برأيك | هل احتجاج إدارة #بايدن على كشف وزير الخارجية الإسرائيلي عن الاجتماع السري الذي عقده مؤخرًا مع #المنقوش يعتبر اعتراف ضمني أن هناك دولة عربية أخري كانت ستعلن التطبيع مع إسرائيل ؟ — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) August 29, 2023

آراء المشاركين

أجابت “ياسمين عتيق” بـ”نعم”، وللعلم سيتم التطبيع والتوقيع رغما عنا نحن الشعب، لأن الخونة وحب المال والسلطة وإغراء النفط والغاز والذهب يسيل اللعاب . وحتى تكون إسرائيل في مأمن من العرب.

ومن جهتها، رأت “نور محمد” أنه من الواضح من كل ذلك أنهم يستغفلون الشعب الليبي وان حكومة الوحدة الوطنية ضالعة في التطبيع مع إسرائيل… وبرعاية امريكية.. الكل يجب أن يجرم بهذه الخيانة…والجريمة الشنعاء أنه بيع الوطن في الأول تركيا والآن اسرائيل . .. تكاتفوا يا ليبيين وأن مر هذا الموضوع فعلى ليبيا السلام. بسرعة أنقذوا ما يمكن انقاذه قبل أن تستعمروا وإلا لن تكون ليبيا مرة أخرى، طالبو بتجريم المنقوش ووزارتها وحكومتها الكل ضالع في هذا…. لا لبيع ليبيا .. لا للتطبيع مع إسرائيل، حسب قولها .

وأضاف “على محمود”دول الخليج كافة مطبعون منذ إنشاء الكيان في الخفاء والآن أعلنت الإمارات جهرا وسيعلنون آل سعود جهرا عن قريب وبأن الستر وانكشف الغطاء، حسب وصفه .

بينما “Osama Mostafa” والمشارك “على محمود” أكتفوا بالرد بكلمة “نعم” .

وقال “عمران قدور” أن سبب تطبيع بعد الدول ورائه الإمارات” حسب وصفه .

واكتفي “moftah arfa” بتعليقه “شنو دخلني فيها انا نصوث”

وأوضح “Meladalshanta” حكى إعلام الأمر الليبي الإسرائيلي مدبر وكب خطوة مدروسة ومبرمحة فقط الإعلام يتوسع ومالا يقال للإعلام هو الحقيقة. الإعلام جعجعة ولا حقيقة .