إعادة شحنة غاز “محظور دوليا” بميناء الخمس إلى بلد المنشأ

أخبار ليبيا 24

أعلنت الإدارة العامة للإصحاح البيئي، التابعة لوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية، عن إعادتها تصدير شحنة من غاز “بروميد الميثيل” السام والمحظور دوليا، إلى بلد المنشأ، بعدما تم ضبطها واحتجازها في ميناء الخُمس العام الماضي.

وقالت إدارة الإصلاح البيئي، في بيان لها، إنه تم ضبط شحنة بروميد الميثيل السام في ميناء الخُمس 12 أغسطس 2022، واحتجازها في الميناء.

وأوضحت أن غاز بروميد الميثيل يعد ضمن المواد المحظور استيرادها طبقا للاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بالبيئة، على الرغم من استخدامه في تعقيم التربة ومكافحة الآفات الزراعية.

وأشار البيان إلى إشراف مدير الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي إبراهيم بن دخيل، ومدير مديرية شؤون الإصحاح البيئي بالخُمس، ومدير نيابة مكافحة جرائم الفساد الجزئية في الخُمس، على عملية إعادة تصدير الشحنة عبر ميناء الخُمس البحري.

وضبطت شحنة الغاز السام عن طريق مركز جمارك ميناء الخُمس، وجرى رفضها، وإلزام الشركة الموردة بإعادة تصديرها على نفقتها.